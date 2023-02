POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA DODICESIMA EDIZIONE DI OLIO OFFICINA FESTIVAL CON DUE SPECIALI ANNULLI FILATELICI

Milano, 21 febbraio 2022 – Poste Italiane partecipa, per il nono anno consecutivo, all’Olio Officina Festival con due speciali annulli filatelici dedicati alla manifestazione disponibili anche presso l’Ufficio Postale di Milano Palazzo della Regione per soddisfare le esigenze dei collezionisti.

Due gli annulli dedicati a questa edizione realizzati entrambi nel formato tondo da Stefania Morgante. Il primo riproduce il tema della dodicesima edizione del festival, “L’olio è progresso”: il concetto di partenza è che l’olivo, e di conseguenza l’olio che si estrae dalle olive, porti con sé l’idea stessa di progresso.

Il secondo è dedicato invece alla memoria dello scrittore “Giuseppe Pontiggia”, nella ricorrenza del ventennale della sua scomparsa. Giuseppe Pontiggia ha analizzato nei suoi libri, attraverso lo studio del quotidiano, le sfaccettature di un’epoca che si sta avviando verso una nuova direzione di progresso.

Il francobollo di recente Emissione, 24 ottobre 2022, appartiene alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema Produttivo ed Economico”.

Presso l’Ufficio Postale d Palazzo della Regione saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, quali folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti

L’annullo speciale sarà comunque disponibile a partire dal 3 marzo e per i successivi 60 giorni presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano Palazzo della Regione per soddisfare le richieste dei collezionisti per poi essere inviato e custodito presso il Museo della Comunicazione di Roma.