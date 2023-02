Il ritorno di Critica Sociale, la storica rivista socialista fondata da Filippo Turati nel 1891: presentazione del primo numero a Milano

Presentazione al Centro Internazionale di Brera di Via Marco Formentini, 10, sabato 25 febbraio, ore 10.30. Assemblea pubblica con il mondo socialista milanese, poi omaggio ai fondatori in Galleria

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2023 – Dopo il numero speciale di fine settembre 2022, dedicato al 130esimo anniversario della nascita del partito dei socialisti italiani, è in distribuzione da qualche giorno il primo numero della nuova serie di Critica Sociale, storica rivista socialista fondata da Filippo Turati nel 1891. La nuova Critica vuole essere uno strumento a disposizione degli sforzi volti a ricostruire un campo socialista in Italia dopo gli ultimi rovesci elettorali fatti registrare dal centrosinistra.

L’ASSEMBLEA

La nuova serie sarà presentata a Milano sabato 25 febbraio, alle ore 10.30, in quella che, da molti anni, è la casa della Critica: il Centro Internazionale di Brera, in via Marco Formentini, 10, nella biblioteca che ne ospita l’archivio storico. Dopo i saluti del direttore responsabile, Stefano Carluccio, e dell’editore Giuseppe Sarno, la discussione, coordinata dal condirettore Massimiliano Amato e introdotta da Roberto Biscardini, vedrà la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dell’università, delle professioni, della politica e del sindacato. All’appello lanciato dal comitato editoriale della rivista, che ha come coordinatore scientifico Giovanni Scirocco, hanno risposto Michele Achilli, Luciano Belli Paci, Paolo Borioni, Mauro Broi, Susanna Camusso, Nino Cartosio, Marina Cattaneo, Aulo Chiesa, Emanuel Conte, Luigi Corbani, Federico Fornaro, Walter Galbusera, Giorgio Goggi, Matteo Lo Presti, Walter Marossi, Mario Mazzoleni, Maria Grazia Meriggi, Jacopo Perazzoli, Ester Pungolino, Onorio Rosati, Maria Sculli, Francesco Somaini, Ermanno Tritto, Angelo Turco, Enrico Vizza.

L’OMAGGIO

Al termine della manifestazione, una rappresentanza della direzione e del comitato editoriale della Critica Sociale renderà omaggio ai fondatori della rivista, Anna Kuliscioff e Filippo Turati, deponendo un fascio di fiori sotto le due targhe a loro dedicate nella Galleria Vittorio Emanuele II, una in bronzo risalente al 1987 e una in marmo del 1948, che ricordano il luogo dove si trovava, al quarto piano, l’appartamento nel quale la coppia visse, e che dal 1892 al 1925 fu sede della redazione della rivista.