Rozzano.Guida ubriaco e senza patente, sanzionato con maximulta da 5mila euro

E’ finito nei guai un automobilista di 48 anni, italiano, fermato ieri pomeriggio dagli agenti della polizia locale nel corso di un servizio sulla sicurezza stradale in via Gerani e Mimose. E’ risultato positivo all’alcol testo con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite.

Rozzano 24 febbraio 2023 – Proseguono a ritmo serrato le operazioni di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti durante la guida. Un’attività che la polizia locale sta eseguendo costantemente in diverse zone della città, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei controlli in via Gerani e Mimose, gli agenti hanno fermato un automobilista di 48 anni, italiano. L’uomo era alla guida di una vettura Alfa Romeo sospetta.

Individuato e bloccato al posto di controllo, il conducente, M.M. residente a Rozzano, è stato sottoposto all’esame etilometro, risultando positivo all’alcol test con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito dalla legge. Questa violazione ha immediatamente portato a ulteriori accertamenti dai quali è emerso che l’uomo non era in possesso della patente di guida poiché mai conseguita.

Oltra alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, per il conducente è scattata quindi anche una pesante sanzione di 5mila euro. Il veicolo a lui intestato è stato sequestrato e sottoposto a fermo.

Le attività di controllo della polizia locale in attuazione della campagna di sicurezza stradale proseguiranno anche nei prossimi giorni.

