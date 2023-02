Clusone. Intossicazione all’Istituto Fantoni, 21 in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Clusone, 27 febbraio 2023 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, presso superiore Istituto Fantoni di via San Gregorio Barbarigo 27 a causa di fumi o gas di cui la cui origine non è ancora nota, 21 persone (18 minorenni e tre adulti) sono rimaste intossicate.

Totale pazienti valutati in posto dal personale sanitario di AREU ed ospedalizzati: 21.

Tutti con sintomi da intossicazione, nessuno in condizioni critiche per quanto verificato in posto.

9 pazienti sono stati trasportatai all’ospedale di Piario, 4 pazienti in quello di Seriate e 8 pazienti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I feriti sono stati soccorsi da un’automedica, 4 ambulanze, 1 pulmino per traporto pazienti, messo a disposizione da Organizzazione di Volontariato locale. Sul posto sono giunte anche i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine insieme al personale ATS, che indagano per ricostruire quanto successo.