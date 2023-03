‘BALZOO’ ONLUS E ‘IL GIGANTE’ SABATO ORGANIZZANO RACCOLTA ALIMENTARE PER CANI E GATTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2023 – ‘Balzoo’ e il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ organizzano, nella giornata di sabato 4 marzo, una raccolta alimentare a favore di cani, gatti e animali domestici.

Nei punti vendita ‘Il Gigante’ (una settantina tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna) sarà possibile contribuire all’iniziativa realizzata insieme a ‘Balzoo’ (Onlus che conta 53 sedi e oltre 650 volontari in tutta Italia) con l’obiettivo di offrire il maggior numero di alimenti per ‘aiutare’ questi animali e sostenere i loro padroni in difficoltà economica.

“Prosegue così il nostro impegno a favore delle moltissime associazioni impegnate in questo settore con la consapevolezza – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – che moltissime famiglie, in un momento di crisi economica generalizzata, si trovano nell’indisponibilità di sostenere le spese per mantenere i propri animali e che, come leggiamo purtroppo nelle indagini degli ultimi mesi, decidono di ‘abbandonare’ il proprio amico ‘a quattro zampe’ . Ci auguriamo, dunque, che siano in molti ad aderire a questa iniziativa”.

La raccolta di sabato sarà effettuata tramite i volontari ‘Balzoo Banco Italiano Zoologico Onlus’, associazione No-Profit in grado di gestire centinaia di tonnellate di generi alimentari per cani e gatti, che vengono ridistribuiti sulla maggior parte del territorio nazionale.