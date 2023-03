TRIENNALE MILANO – programma dal 6 al 12 marzo

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

6 – 12 marzo

6 marzo

11.30 FOG Festival | Prometeo / Olympus Kids

Spettacolo a pagamento dedicato esclusivamente a bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni: triennale.org

Con un racconto audace e schietto, la compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia e tra i più brillanti esempi di un teatro in grado di unire spirito critico e ironia – propone una visione dirompente dei miti greci destinata a un pubblico di giovanissimi. In scena, le rivisitazioni di figure come Prometeo, Ippolita e le Amazzoni sono affidate alla voce di un narratore e a una colorata compagnia di modellini in scala, che capovolgono storie senza tempo e ne riscoprono l’eredità contemporanea. Liberi dalla presenza di adulti e genitori, le bambine e i bambini sono incoraggiati a condividere con gli artisti le proprie reazioni e i propri pensieri di spettatrici e spettatori.

14.00 FOG Festival | Prometeo / Olympus Kids

7 marzo

18.30 Presentazione volume | L’era successiva

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione della monografia di Mariella Bettineschi L’era successiva, edita da Electa. Saranno in dialogo con l’artista, Giacinto Di Pietrantonio, critico d’arte, Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano, Francesca Pasini, critica d’arte, e Sara Zanin, z2o Gallery, Roma. La monografia presenta una serie di lavori ideati da Mariella Bettineschi nel 2008 e tuttora work in progress: immagini di Nature, Biblioteche, Ritratti, elaborati digitalmente dall’artista, diventano segnale di un drammatico cambiamento epocale che sta avvenendo nell’ambiente, nella cultura e nella condizione femminile.

8 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.30 Presentazione volume | Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale di Annarita Briganti, edito da Cairo. L’incontro sarà introdotto da Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano (in collegamento). L’autrice sarà in dialogo con Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale, e modererà l’incontro Fiorella Minervino, giornalista. Gae Aulenti, l’Architetto Geniale, al maschile, come amava definirsi, l’italiana che ha fatto il Musée d’Orsay a Parigi e che ha realizzato molte altre opere in Italia e all’estero, è una personalità poliedrica, difficile da ingabbiare in un’unica definizione; un esempio luminoso di come è possibile realizzarsi senza perdere mai la voglia di amare, di avere una famiglia, di esplorare, di creare, dall’architettura al design, al teatro.

21.00 FOG Festival | Elision

Concerto a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Tra le più acclamate nuove artiste della musica elettronica d’avanguardia, Halina Rice si esibisce in un live-set incentrato sul suo ultimo album Elision, in cui unisce musica, arte e tecnologia. Spaziando dalla sperimentazione all’IDM, le dieci tracce che compongono l’album presentano un’ampia gamma di stili, mescolando suoni naturali e analogici, composizioni dal ritmo contagioso e altre pensate per un ascolto più assorto. Accompagnati da proiezioni e loop visivi che ricreano luoghi surreali, i brani di Halina Rice fondono voce e sintetizzatore, dando vita a un’esperienza sonora immersiva.

9 marzo

Open call | INITIATION – DANSER BRUT

Candidature aperte fino al 9 marzo, per ulteriori informazioni: triennale.org

Fino al 9 marzo sarà possibile candidarsi al progetto laboratoriale tra danza e video dedicato a ragazzi tra i 14 e i 17 anni, con la coreografa Julie Gouju e il filmmaker Brano Gilan, nell’ambito di FOG Performing Arts Festival. Il progetto non richiede alcuna competenza specifica ed è finalizzato alla creazione di danze gioiose ed eccentriche in Triennale e in città, da cui nascerà un film che sarà proiettato l’8 maggio all’Institut français Milano.

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Su iscrizione, per ulteriori informazioni: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

17.30 Incontro | IQD: un impegno comune per la cultura del progetto

La rivista IQD, riferimento internazionale per i settori dell’architettura e del design, presenta un incontro con l’architetto Benedetta Tagliabue sui temi dell’ultimo numero, con un focus sull’Architettura degli Intrecci. A seguire, gli architetti Andrea Boschetti, Carla Ferrer, Amelia Tavella e Daniele Lauria introdurranno i temi dei prossimi numeri previsti per il 2023. Nel corso della conferenza sarà inoltre presentato un breve video in esclusiva, prodotto e commentato da Alfredo Brillembourg, curatore del primo numero edito quest’anno, con un focus sull’Architettura dell’Equità. Chiuderà l’incontro un dibattito aperto tra i partecipanti e il pubblico sui temi anticipati.

Mostra in viaggio | Triennale Milano. Una storia attraverso i manifesti

Presso Solar Grandjean de Montigny

Seconda tappa per la mostra Triennale Milano. Una storia attraverso i manifesti (Triennale Milano. Uma História em Cartazes), curata da Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Dopo l’apertura presso il Palacete das Artes di Salvador (22 ottobre – 11 dicembre 2022), l’esposizione viene ora ospitata, dal 9 marzo al 14 maggio 2023, presso il Solar Grandjean de Montigny di Rio de Janeiro. Attraverso una selezione di manifesti disegnati da grafici, designer e artisti tra il 1923 e il 2022, la mostra racconta la storia delle ventitré edizioni dell’Esposizione Internazionale di Triennale Milano fino a oggi.

10 marzo

19.30 FOG Festival | Manfred

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Burrascosi flussi di pensiero travolgono lo spettatore sullo sfondo di un’apocalisse incombente, una riflessione romantica e inquietante sul rapporto tra uomo e natura. madalena reversa – eclettico progetto artistico fondato da Maria Alterno e Richard Pareschi – reinterpreta il poema drammatico Manfred di Lord Byron, che racconta un’umanità incastrata nel conflitto tra materia e spirito. Nella performance monologhi interiori si uniscono a vibranti sonorità noise e alle melodie di Schumann, ispirate a loro volta al testo di Byron. In un’allarmante evocazione dello spirito del nostro tempo, si sprigiona la condizione di profondo ed esistenziale isolamento del genere umano.

11 marzo

15.30 Laboratorio | Terra, mare, io

A cura di Luci su Marte

In collaborazione con Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

I bambini esploreranno nuove forme di interazione con le opere presenti nella mostra Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori, ideata e curata da Fondation Cartier pour l’art contemporain nell’ambito del partenariato con Triennale Milano. Le famiglie saranno accompagnate nella lettura e interpretazione del linguaggio dell’artista attraverso la musica e il corpo, dando vita a giochi di movimento volti a stimolare un’esperienza sensoriale e inedita nel museo. Il laboratorio è condotto da Lucia Sauro, danzatrice e pedagogista, e Marta Tedolfi, educatrice museale e storica dell’arte.

16.00 FOG Festival | Deposta

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

In una stanza dei ricordi, magazzino di memorie perse e ritrovate, pile di libri si confondono con scatole di biscotti e lampadine, mentre lettere d’amore strappate tappezzano sportelli da cucina. Un intreccio di storie già vissute e di racconti ancora da scrivere. Nel lavoro della compagnia Traslochi Emotivi, fondata dalla poliedrica Giulia Currà – che unisce diverse discipline tra arte, editoria, performance e installazione – l’atto del trasloco viene esplorato come processo di convivenza tra gli opposti, in grado di generare sorprendenti unioni, e in cui l’estrema fragilità degli oggetti riflette quella dell’animo umano esposto al cambiamento. Un passaggio rituale che guida lo spettatore attraverso un’esperienza conoscitiva interiore.

19.30 FOG Festival | Deposta

12 marzo

15.30 Laboratorio | Terra, mare, io

A cura di Luci su Marte

In collaborazione con Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Tutti gli appuntamenti (salvo diversamente specificato) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.