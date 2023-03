LODI. RISSA TRA GIOVANI COINVOLGE ALCUNI GENITORI: DIVERSI DENUNCIATI

(Mi-lorenteggio.com) Lodi, 6 marzo 2023 – Nel tardo pomeriggio del sabato 4 marzo personale del locale U.P.G.S.P, su segnalazione della S.O., interveniva a Lodi, in via Torino, presso il parco giochi, ove era stata segnalata una rissa tra ragazzi.

Sul posto si accertava che il litigio avveniva dapprima tra 3 fratelli minori pakistani e 3 fratelli minori italo-tunisini. Si precisa che non si trattava a fatti riferibili a baby gang o atti di bullismo.

All’intervento dei genitori ivi abitanti, l’alterco coinvolgeva anche le mamme dei figli coinvolti malgrado l’attività di paciere del padre tunisino.

Sul luogo un ragazzo pakistano presentava una ferita sanguinante al naso di cui asseriva che era stato colpito da una pietra. Sul posto la Squadra Volante recuperava e sequestrava un sasso con materiale ematico.

Si accertava che la lite sorgeva dapprima per futili motivi tra i ragazzi per poi estendersi agli adulti. Sul posto interveniva personale medico del 118 che trasportava in codice verde tre minori per escoriazioni varie e le due mamme per malore. Si precisa che i minori coinvolti hanno età compresa tra i sei e i sedici anni.

Gli adulti riferivano precedenti dissidi tra le due famiglie, ex vicini di casa, e si riservavano di presentare denuncia. Accertamenti in corso al fine di valutare le precise responsabilità penali.