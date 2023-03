Intesa a Brescia per potenziare la prevenzione antimafia nei lavori del raccordo A/4-Val Trompia

Il protocollo, siglato in prefettura, prevede anche il monitoraggio dei flussi di manodopera

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 15 marzo 2023 – Controlli intensificati sul piano della prevenzione antimafia, sul rispetto delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di previdenza e contributi rispetto alla manodopera impiegata nella filiera dei lavori per la realizzazione del raccordo autostradale tra l’autostrada A/4 e la Val Trompia, tronco Ospitaletto – Sarezzo, tratto Concesio – Sarezzo (compreso lo svincolo di Concesio).

Queste le misure previste dal protocollo di legalità che questa mattina hanno sottoscritto nella prefettura di Brescia – con l’obiettivo di potenziare l’azione amministrativa di prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata – il prefetto Maria Rosaria Laganà, il direttore Tutela aziendale ANAS Spa, Maria Dolores Rucci, il procuratore speciale della Società Appalti Lavori e Costruzioni (Salc), Sebastiano Salini, il direttore dell’ispettorato territoriale del Lavoro, Roberto Romillo, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria FILLEA GCIL, FILCA CISL e FENEAL UIL.

Tra i punti più rilevanti dell’accordo, anche l’introduzione di una clausola risolutiva espressa che prevede la cessazione immediata per la cessazione immediata degli effetti del contratto in caso di provvedimento interdittivo antimafia nei confronti dell’impresa contraente, e l’attivazione di un tavolo per il monitoraggio dei flussi di manodopera.

L’organismo vigilerà sulle modalità di reclutamento dei lavoratori e sul rispetto della normativa sul lavoro nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle persone impiegate

Redazione