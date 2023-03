Vacanze con noi 2023 a Buccinasco – Aperte le iscrizioni per il campus pasquale comunale

Buccinasco (15 marzo 2023) – Sono aperte le iscrizioni per il campus pasquale “Vacanze con Noi

2023”, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Il

Melograno durante le giornate di chiusura delle scuole in occasione delle festività di Pasqua.

Un servizio a sostegno dei genitori che lavorano a cui si dà la possibilità di affidare i propri figli a

personale competente per attività ludiche, motorie, sportive e di laboratorio.

Il campus, aperto a bambine e bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, si svolgerà

nei giorni 6 – 7 – 11 aprile 2023 presso la scuola primaria Primo Maggio (via Liguria).

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 marzo 2023

occorre collegarsi al link: https://bit.ly/vcnpasqua23