Corsico. Cocaina in cantina. Interviene la polizia locale

È stata trovata in un edificio in ristrutturazione di via dei Navigli. Il sindaco Stefano Martino Venturae l’assessore Stefano Salcuni sottolineano l’impegno dell’Amministrazione comunale a continuare il percorso per rafforzare il controllo del territorio

(mi-lorenteggio.com) Corsico,18 marzo 2023 – Stavano eseguendo un intervento di ristrutturazione in uno stabile di via dei Navigli. Mentre si trovavano nel locale cantine, gli operai incaricati hanno scoperto, tra due pannelli, un involucro con della polvere bianca.



Hanno chiamato la polizia locale e sul posto è intervenuta, poco dopo, una pattuglia. In un

contenitore in plastica, gli agenti hanno trovato una bustina. Le caratteristiche della sostanza

contenuta all’interno e dell’involucro hanno fatto ipotizzare che si trattasse di stupefacente.

Le analisi eseguite successivamente hanno confermato i sospetti. Si tratta di oltre dieci grammi di cocaina pura, pronta per essere divisa in dosi e venduta. Il valore approssimativo è intorno ai mille euro.

La sostanza è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono intanto le indagini per individuare lo spacciatore che l’ha nascosta.

Il comandante Gianluca Sivieri, gli ufficiali e gli agenti che hanno partecipato all’operazione hanno ricevuto i ringraziamenti del sindaco Stefano Martino Ventura e dell’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni.

«Sequestrare sostanze stupefacenti – evidenzia l’assessore Salcuni – vuol dire anche salvaguardare la salute di cittadini e cittadine. La tutela della sicurezza urbana passa anche da questi interventi. Come Giunta abbiamo approvato un progetto che va proprio in questa direzione: potenziare ilcontrollo del territorio allo scopo di garantire la necessaria attività di prevenzione e repressione delle condotte illegali».

V.A.