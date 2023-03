Lecco. Scivola sulla Grigna Meridionale, escursionista recuperata con l’elicottero del soccorso

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 18 marzo 2023 – Intervento in Grigna Meridionale oggi, sabato 18 marzo 2023. Il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone e la squadra del centro operativo del Bione sono stati attivati per una ragazza. Stava compiendo un’escursione in compagnia di alcuni amici quando è scivolata, nella zona del Canale Federazione, a circa 2000 metri di quota. Non aveva traumi o ferite ma si è trovata in difficoltà e non riusciva a procedere. La centrale ha quindi attivato i tecnici, che erano pronti a partire: una squadra a Lecco al Bione e un’altra in piazzola a Barzio, a eventuale supporto delle operazioni. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza decollato da Como Villa Guardia. La giovane è stata raggiunta; dal momento che non era necessario il trasporto in ospedale, è stata accompagnata ai Resinelli. Gli altri escursionisti sono rientrati in autonomia. L’intervento è cominciato intorno alle 15:15 ed è finito nel pomeriggio.

Redazione