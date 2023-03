FORUM ABITARE. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO

Dalle 10.30 confronto tra l’assessore alla Casa Maran e il nuovo assessore regionale alla Casa Franco. Alle ore 16.30 il Sindaco di Milano Giuseppe Sala

Milano, 21 marzo 2023 – Domani, mercoledì 22 marzo, prenderanno il via alle ore 10 i lavori della terza e ultima giornata del Forum dell’Abitare organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo presso Base Milano in via Bergognone 34.

Questi gli appuntamenti previsti:

Ore 10 – Intervento introduttivo dell’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran.

Ore 10.30 – “Quali strategie verso la modifica della legge regionale sulla casa?” con Paolo Franco, assessore alla Casa di Regione Lombardia e Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano.

Ore 11.30 – “Abitare e cooperare: come sviluppare il modello mutualistico nelle nuove forme collaborative?” con Silvia Cafora, Politecnico di Torino.

Ore 14.30 – “Una casa a misura di ciascuno, una risposta alla diversità dei bisogni” con Elena Grandi, assessora al Verde Comune di Milano; Lamberto Bertolé, assessore al Welfare del Comune di Milano; Giuseppe Arconzo, Delegato all’Accessibilità del Comune di Milano; Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia; Lorenzo Lipparini, Programma Energiesprong Italia/EDERA; Bruno Cattoli, segretario generale Unione Inquilini; Alessandro Rimassa, Ceo Radical HR; Massimo Bricocoli, Datsu-PoliMi, Osservatorio Casa Abbordabile.

Ore 16.30 – “Il confronto tra le istituzioni” con Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano; Paolo Franco, assessore alla Casa di Regione Lombardia; Sergio Urbani, Direttore generale Fondazione Cariplo; Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università Bicocca; Gioia Ghezzi, Presidente Atm; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance; Enrico Vizza, segretario generale UIL Milano Lombardia.

Ore 19.00 – Milano-San Francisco. Sviluppo, contraddizioni e inclusione a confronto. Special talk con Francesco Costa, vicedirettore Il Post