BAREGGIO – IL COMUNE ACQUISISCE PER FINI SOCIALI UN ALTRO IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’

(Mi-lorenteggio.com) Bareggio 23 marzo 2023 Un nuovo immobile confiscato alla criminalità organizzata è diventato patrimonio del Comune di Bareggio. Nell’ultimo Consiglio comunale è stata infatti votata all’unanimità l’acquisizione di una villa in via Aosta. “Siamo giunti alla terza acquisizione nel corso del mandato – afferma il sindaco Linda Colombo -. Ora partirà l’iter burocratico per arrivare all’assegnazione del nuovo bene comunale, che come i precedenti sarà destinato per scopi sociali. Alle acquisizioni degli immobili confiscati teniamo molto perché hanno una duplice valenza: da un lato andiamo a restituire alla cittadinanza dei luoghi un tempo in mano alla malavita, dall’altro offriamo nuovi servizi alla popolazione, in particolare alle fasce deboli, come avvenuto per la casa di Manu in via 4 Novembre e come avverrà a breve per l’alloggio in fase di assegnazione in via Corbettina”.