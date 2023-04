MILANO MARATHON 2023: ECCO I TOP RUNNER DELLA 21^ EDIZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2023 – Al Milano Running Festival, presso il MiCo – Milano Convention Center in CityLife dove è ubicato il Marathon Village, sono stati presentati ieri pomeriggio i Top Runner che domenica animeranno la 21^ Enel Milano Marathon.

Anche per il 2023, il campo partenti élite allestito da RCS Sports & Events – RCS Active Team con Rosa Associati è straordinario.

Nel settore maschile, l’attesa più grande è per il debutto sui 42,195 km di Yeman Crippa, il campione europeo in carica sui 10.000 metri e primatista italiano dai 3.000 metri alla mezzamaratona. Per l’Ambassador della Enel Milano Marathon, Milano sarà il primo passaggio importante verso una nuova fase della sua carriera e in molti sperano che il veloce percorso meneghino possa regalare al trentino sin da subito soddisfazioni. Reduce da un lungo stage di allenamento in altura in Kenya, Crippa ha dimostrato il suo talento anche per la corsa su strada, dominando la mezza di Napoli in un incredibile 59.26.

Con un personale di 2h04.32, il keniano Dickson Chumba sarà un altro dei protagonisti della corsa, grazie all’esperienza maturata con successi internazionali come Tokyo, Chicago, Eindhoven e Roma. Ruolo da outsider per l’etiope Solomon Deksisa (2h04.40) e per il keniano Gideon Kipketer (2h05.51), oltre agli eritrei Mogos Shumay (2h07.10) e Okubay Gebretnsae (2h06.46). Da seguire i debutti di Andrew Rotich (Uga) e Domininc Ngeno (Ken).

Per i colori azzurri ci sarà anche il siciliano Giuseppe Gerratana, che proverà a migliorare concretamente il proprio personale di 2h13.00.

L’Italia al femminile spera in Sofiia Yaremchuk, che vanta un personale di 2h25.36 realizzato lo scorso ottobre a Francoforte. Campionessa italiana 2022 sia sui 10.000 metri che sulla mezzamaratona, ha scelto la Enel Milano Marathon per provare a migliorare il proprio personale.

L’etiope Gada Bontu Bekele (2h23.39), insieme con la keniana Emily Arusio (2h25.22), potrebbero essere le grandi antagoniste di giornata per l’azzurra, senza tralasciare l’ugandese Immaculate Chemutai (2h28.30).

Tanta curiosità per Benedetta Coliva, 22enne bolognese capace di realizzare al debutto un promettente 2h35.43.

LE DICHIARAZIONI

YEMAN CRIPPA

“Era tanto che aspettavo di fare il mio debutto nella maratona e finalmente il momento è arrivato. Ho deciso a novembre… questi cinque mesi sono volati, e quando penso che tra due giorni debutterò, mi emoziono, e mi sale anche un po’ di tensione. Non vedo l’ora di essere in strada domenica. Ho scelto Milano perché volevo fare il mio esordio in Italia e questa è la gara più veloce. Spero che il percorso mi dia ragione. Negli anni scorsi sono andati molto forte. Mi aspetto una bella maratona, corsa bene. La mia preparazione è cominciata a inizio gennaio, in Portogallo, a febbraio mi sono trasferito in Kenya per 40 giorni, ho lavorato molto, con un gruppo in cui erano quasi tutti maratoneti. Non mi sono fatto mancare nulla, a livello mentale è come se avessi corso già tante maratone, poi in gara sarà diverso, ma non ho paura, sono carico. Verranno tanti amici a sostenermi, anche dal Trentino. Spero di vedere tanta gente ai bordi delle strade a fare il tifo, sarà una carica in più”.

SOFIIA YAREMCHUK

“Sono molto felice di correre la maratona a Milano. Voglio andare forte e punto al mio personale. Ho passato quasi un mese in Kenya, poi ho finito la preparazione a Roma, correndo la mezza un mese fa, la RomaOstia. Ho scelto Milano perché mi può permettere di fare il tempo. Mi piace correre al fresco, 14-16 gradi, si fanno i tempi migliori, e credo che domenica ci saranno le condizioni giuste”.

ENEL MILANO MARATHON 2023

La corsa è iscritta nel calendario internazionale e organizzata da RCS Sports & Events. È la maratona più veloce sul suolo italiano. Avrà come protagonisti atleti élite e amatori provenienti da ogni parte del mondo. Il percorso è ad anello, lungo 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia, all’altezza dei Giardini Montanelli. Un percorso completo, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, che negli ultimi anni hanno conseguito risultati cronometrici sempre più esaltanti, ma offrendo a tutti la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei.

Lo start dei maratoneti è previsto alle 9 di domenica 2 aprile.

Sky Sport è il broadcaster ufficiale: domenica, dalle 10, trasmetterà la Enel Milano Marathon con il commento tecnico di Nicola Roggero, Stefano Baldini e Lucilla Andreucci.