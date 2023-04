Il Buon in Tavola di piazza sant’Eustorgio festeggia il suo ottavo compleanno

Martedì 4 Aprile sarà un giorno di festa per il farmers’ market all’ombra della Basilica dei Re Magi: dalle 10,30 degustazioni per tutti. Tra i banchi vecchie conoscenze e new entry

8 anni di Buono in Tavola

04.04.23, dalle 08,30 alle 13,30

piazza Sant’Eustorgio-Ingresso in via Santa Croce – Milano



(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 Aprile 2023 – E sono 8… 8 anni di prodotti genuini e di stagione dalle campagne lombarde alle tavole dei milanesi: a partire dalle 10,30, martedì 4 Aprile i produttori che aderiscono al farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio offriranno assaggi e degustazioni ai clienti vecchi e nuovi del piccolo mercato agricolo a pochi metri dalla Darsena, in uno dei luoghi più iconici di Milano.

Era il 2015: un anno importantissimo per Milano che proprio in quell’anno ha ospitato l’Expo dedicato alla cultura del cibo. Ed è nella primavera di quell’anno, alla fine di Marzo, che Il Buono in Tavola fece il suo debutto come mercatino indipendente nato grazie ad un bando del Comune di Milano il cui scopo era quello di dare spazio all’ agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza. Una novità per Milano ed una sorpresa anche per la location scelta: banchi di eccellenze food rigorosamente a chilometro vero all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio, meraviglia dell’architettura romanica nel cuore di Milano, luogo che conserva le reliquie dei Re Magi.

Grazie a dio è martedì… e che martedì! Una festa tutta dedicata al suo pubblico: in assaggio formaggi, salumi, il miele dalle molteplici sfumature, i vini doc dell’Oltrepò, la frutta e la verdura appena raccolta, le carni, il pane, pizze, focacce e grissini appena sfornati, conserve e marmellate. Da qualche settimana fanno inoltre parte del catalogo genuino de Il buono in Tavola anche semi rurali, antichi e rari in agricoltura bio-rigenerativa, senza l’uso di prodotti chimici: nello specifico prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici. Tra i banchi del mercato anche prodotti di bellezza, creme e saponi naturali e nutrienti per la pelle.

Cibo sano e genuino per il corpo ma anche cibo per la mente: in questo mercato si possono trovare anche libri di narrativa, saggistica e libri per bambini grazie alla collaborazione con la libreria itinerante Libri Sotto Casa.

I produttori de Il Buono in Tavola hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; rispettano la filiera di produzione, dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova. In vetrina frutta e verdura raccolta poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed infine il consumatore finale.