Regionali Friuli Venezia Giulia: Fedriga verso la vittoria

(mi-lorenteggio.com) Trieste, 3 aprile 2023 – L’affluenza per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è di 502.203 votanti su 1.109.395 iscritti, pari al 45,26 per cento.

Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi tra il 61 e il 65%.

E’ quanto risulta dall’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il candidato di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%. Gli altri due candidati, Alessandro Maran al 3-5%) del Terzo Polo e Giorgia Tripoli al 2-4% di Insieme liberi.

“E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega postando una foto in compagnia del governatore Massimiliano Fedriga.

“La Lega di Matteo Salvini, che lavora ogni giorno al Governo e negli enti locali per i cittadini e i territori, continua a trainare il centrodestra del buon Governo nazionale e regionale. E così dopo aver rivinto in Lombardia e aver vinto in Lazio, appena un mese fa, ecco la riconferma in Friuli Venezia Giulia del governatore uscente Massimiliano Fedriga, con un plebiscito sotto gli occhi di tutti. La gente sta premiando la nostra concretezza e il nostro stare con i cittadini, ogni giorno.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione