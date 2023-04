(mi-lorenteggio.com) Riccione, 3 aprile 2023 – Cade un grosso pino in viale Dante, una delle vie principali del centro di Riccione, impattando sul balcone di un appartamento: nessuna persona coinvolta, squadre dei Vigili del fuoco di Rimini al lavoro con l’autogrù per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area.

