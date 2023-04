Al via la seconda fase della campagna di educazione civica del Comune di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 aprile 2023 – Torna la campagna di educazione civica promossa dal Comune di Rho, con nuovi messaggi per promuovere comportamenti virtuosi tra i cittadini.

Dopo la prima fase, promossa a ottobre 2022, ecco una seconda che ha scelto come temi su cui focalizzarsi comportamenti non corretti, ma purtroppo diffusi, come l’uso del cellulare durante la guida; monopattini e biciclette che transitano sul marciapiede e l’abbandono di vetri rotti.

“C’è purtroppo un gran bisogno di promuovere l’educazione civica tra i cittadini, come è emerso durante il lancio della prima fase della campagna: in molti si sono congratulati e hanno chiesto di continuare – dice Maria Rita Vergani, vice sindaco con deleghe a Partecipazione e cittadinanza attiva, Comunicazione e Piccole Cose –. Raccogliamo segnalazioni, denunciate dagli stessi cittadini tramite i canali social e con il portale Comuni.chiamo, e rilanciamo mettendo a punto dei messaggi ad hoc: obiettivo è sostenere e favorire i comportamenti virtuosi in particolare su alcuni temi individuati come prioritari tra quelli rilevati”.

La campagna, realizzata dall’Ufficio Comunicazione del Comune, si articola in questa fase su tre temi, rilanciati ogni settimana con manifesti affissi su strada e nelle scuole, post sui social e sito del Comune: a caratterizzarli uno sfondo bianco con disegni stilizzati e un messaggio chiaro e diretto. Questa volta ci si focalizza sullo scorretto utilizzo del cellulare durante la guida; sull’abbandono del vetro in giro e sul fatto che i marciapiedi sono riservati ai pedoni e che monopattini e biciclette non devono transitare. Ciascuna sarà accompagnata dal logo “Rho Si Cura. Rispettare, proteggere e amare”, che si intende utilizzare per identificare i messaggi rivolti al coinvolgimento della cittadinanza, in particolare con la Consulta delle Frazioni e dei quartieri.

La campagna di educazione è pubblicata sul sito istituzionale: https://comune.rho.mi.it/it-it/vivere-il-comune/rubriche/campagna-di-educazione-civica-3324-1-1e780b9e473c29c3372fa8284ecf77b9