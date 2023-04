Rho. Venerdì 7 aprile si spegneranno gli impianti di riscaldamento

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 aprile 2023 – Come prescritto dal decreto Mi.T.E. n. 383 del 06/10/2022 il periodo di riscaldamento per la Zona E (cui appartiene il territorio di Rho) terminerà il 7 aprile, in anticipo rispetto alla data abituale del 15 aprile. Alla fine di quella giornata verranno spenti gli impianti del municipio e di tutte le sedi comunali, scuole e impianti sportivi compresi. I conduttori e i gestori dovranno provvedere in tal senso.

Il decreto vale per tutti, anche per le abitazioni e ogni proprietà privata. Restano esclusi, come da decreto, ospedali, piscine, saune, case di cura per anziani e comunità alloggio.

“Come si era posticipato l’avvio degli impianti di riscaldamento, in virtù delle temperature miti dell’autunno scorso, così ora si anticipa la chiusura sempre con l’obiettivo di garantire un risparmio energetico – spiega l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Ancora non sono disponibili i dati di consumo e i confronti con il passato risultano complicati a causa dei cambiamenti climatici in corso, possiamo in ogni caso affermare che l’amministrazione e i tecnici hanno fatto il possibile per ridurre il consumo di energia e ridurre gli sprechi durante questi mesi. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini per rispettare quanto previsto a livello nazionale e locale”.

