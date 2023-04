LIBRACCIO APRE A MILANO IL SUO 60° PUNTO VENDITA IN ITALIA

La nuova libreria, la decima a Milano, aprirà in viale Stelvio 49 (angolo via Farini) il prossimo lunedì 10 aprile.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2023 – Libraccio raggiunge quota 60 librerie in Italia: lunedì 10 aprile, infatti, apre ufficialmente il suo decimo punto vendita a Milano, in viale Stelvio, 49 (angolo via Farini).

La nuova libreria Libraccio ha una superficie di circa 200mq e si sviluppa su 7 vetrine. L’offerta prevede oltre 30.000 titoli tra libri nuovi, usati e reminder (nuovi a metà prezzo) dalla narrativa ai gialli, dalla saggistica all’arte, dalla scolastica ai libri per bambini e ragazzi.

Collezionisti e appassionati potranno trovare, come sempre sugli scaffali delle librerie Libraccio, anche titoli fuori catalogo, prime edizioni e modernariato. Non mancherà inoltre una curata proposta di cartoleria, gadget e articoli da regalo. Come sempre sarà attivo il servizio di ritiro dell’usato, un caposaldo del Libraccio.

“L’apertura di questo nuovo punto vendita è una tappa importante per lo sviluppo di Libraccio: oltre a essere il nostro 60° punto vendita in Italia, è anche il decimo a Milano, una città che rappresenta le nostre origini e a cui ci sentiamo particolarmente legati – commenta Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato e tra i soci fondatori di Libraccio – Come è nel DNA di Libraccio, il nostro obiettivo è quello di diventare parte integrante del tessuto sociale e culturale della città e dei suoi quartieri. Questa volta abbiamo scelto Zona Farini, un’area della città in forte crescita: ai cittadini vogliamo offrire non solo una libreria, ma un vero e proprio luogo di aggregazione, fondato sui nostri valori di una cultura circolare e accessibile. Siamo sicuri che il quartiere accoglierà la nuova libreria in modo positivo”.

La libreria Libraccio di viale Stelvio 49 è aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.30 e la domenica dalle 15.00 alle 19.00

V.A.