Rho. Cimitero capoluogo: più controlli dalla Polizia Locale

L’impianto di videosorveglianza è in rete e visibile alla Centrale operativa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 aprile 2026. Martedì 4 aprile sono stati ultimati i lavori di configurazione dell’impianto di videosorveglianza del cimitero capoluogo di corso Europa 200, l’impianto è in rete e le immagini registrate sono visibili dai monitor della Centrale Operativa della Polizia Locale.

Un modo per poter tutelare maggiormente coloro che entrano nell’area per far visita ai defunti.

L’impianto di videosorveglianza è attivo e funzionante sul Cimitero di Corso Europa con diverse telecamere, presenti anche a Lucernate e Passirana e in attesa di essere messe in opera a Terrazzano e Mazzo.

Intanto, la Polizia Locale ha rafforzato i controlli per scongiurare i furti ed evitare che l’area, nei giorni feriali prevalentemente frequentata da persone anziane, possa diventare teatro di spaccio di stupefacenti o di altre azioni truffaldine e illecite.

Le denunce nel 2021 e nel 2022 hanno riguardato principalmente furti di lastre e alcune segnalazioni di danni e furti di fiori e portafiori da parte di cittadini. In media si parla di 3-4 furti di fiori su monumenti e lapidi ogni mese.

Per quanto concerne le lastre ossari sono state ordinate e sono a disposizione in magazzino, mentre per i loculi sono stati ordinati e posati pannelli di chiusura.

In tutti i casi dove i cittadini denunciano danni o furti di oggetti posti su lapidi / loculi viene data indicazione di presentare denuncia al Comando di Polizia Locale o a quello dei Carabinieri.

Quanto al furto di una borsetta, avvenuto il 17 marzo all’interno del cimitero capoluogo, la signora che lo ha subito si è rivolta alla Polizia locale che ha già recuperato e visionato le immagini.

V.A.