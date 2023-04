Cesano Boscone. In piazza San Giovanni Battista la Via Crucis

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 aprile 2023 – Questa sera, Venerdì Santo nell’ambito delle celebrazioni per la Quaresima, la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario si è ritrovata in piazza San Giovanni Battista per la via Crucis (da fermi).

Per tradizione, durante la via Crucis, 14 sono le stazioni durante la processione: 1, condanna a morte di Gesù; 2, Gesù porta in spalla la Croce; 3, cade per la prima volta; 4, incontra la Madre; 5, è aiutato dal Cireneo; 6, è asciugato dalla Veronica; 7, cade la seconda volta; 8, consola le pie donne; 9, cade la terza volta; 10, è spogliato; 11, è crocifisso; 12, muore; 13, è deposto dalla croce; 14, è sepolto.

Le iniziative proseguono, poi, sabato e domenica:

SABATO SANTO 8 APRILE 2023



San Giustino : ore 8,00 Lodi e celebrazione al mattino

San Giovanni Battista: ore 8,30 Celebrazione al mattino

Sant’Ireneo: ore 9,00 Lodi

San Giustino: mattinata Incontro per diciottenni e giovani

San Giovanni Battista: ore 14,15 Ritrovo bambini e famiglie dell’Iniziazione Cristiana per

la tradizionale visita ai sepolcri, in bicicletta

Ore 21.00: VEGLIA PASQUALE in

San Giovanni Battista (con Battesimi) – San Giustino – Sant’ Ireneo

DOMENICA DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE 9 APRILE 2023

San Giovanni Battista: S. Messe: Ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00 – 21,00

San Giustino: S. Messe: Ore 9,00 – 11,00

Sant’Ireneo: S. Messe: Ore 10,30 – 17,00

Lunedì dell’Angelo 10 APRILE

San Giovanni Battista: S. Messe: Ore 9,00 – 11,00 con Battesimo – 18,00

San Giustino: S. Messe: Ore 10,30

Sant’Ireneo: S. Messe: Ore 9,00