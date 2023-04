IMPRESE, CECCHETTI (LEGA): “DA REGIONE LOMBARDIA RISPOSTE CONCRETE PER CHI PRODUCE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2023 – “Complimenti alla Regione Lombardia per aver varato, su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, un nuovo pacchetto da 210 milioni di euro di investimenti per sostenere le aziende.

Un piano di investimenti che si snoderà in tre linee: quella dedicata allo sviluppo aziendale, quella relativa all’efficientamento energetico e quella rivolta all’attrazione di investimenti. Ancora una volta la Regione Lombardia, dopo aver ascoltato il mondo produttivo e aver interloquito, non ha perso tempo in proclami passando ai fatti, stanziando importanti risorse economiche, risorse proprie, per sostenere il mondo delle imprese e del lavoro.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

