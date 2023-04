(mi-lorenteggio.com) Assago, 11 aprile 2023 – Martedì 11, mercoledì 12 e sabato 15 aprile, in occasione dei concerti di Renato Zero, è stato programmato l’orario dei treni in partenza da Assago Forum anche dopo il normale orario di chiusura della linea.

M2 chiude più tardi

L’ultimo treno parte da Assago all’1 circa. Oltre il normale orario di chiusura della linea, tutti i treni terminano a Cascina Gobba.

Redazione