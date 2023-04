PIANO LOMBARDIA, ASSESSORE TERZI: PER IL MILANESE CIRCA 468.000 EURO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: A ROZZANO ARRIVA LA BICIPOLITANA

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 13 aprile 2023 – Nell’ambito dei nuovi finanziamenti del Piano Lombardia, in provincia di Milano, sono stati assegnati circa 468.000 euro per la realizzazione di 5 interventi, che consentiranno di realizzare opere per rendere le reti di trasporto sicure e resilienti, di potenziare le infrastrutture per la mobilità e di favorire la mobilità sostenibile. “Prosegue l’attuazione del Piano Lombardia, un programma di investimenti volto a rimettere in moto l’economia della nostra regione e a farla correre ancora più speditamente. Con l’approvazione di questa delibera – sottolinea l’assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – contribuiamo alla realizzazione di importanti opere, dando un aiuto concreto agli enti locali che, ricevendo questa boccata di ossigeno, possono aprire cantieri per efficientare la mobilità e la viabilità”. “Si tratta di un segnale importante dell’attenzione che Regione Lombardia da sempre riserva verso i Comuni che, grazie alle ingenti risorse messe a disposizione negli anni con il Piano Lombardia, hanno potuto realizzare opere di varia natura, migliorando la qualità di vita dei cittadini e contribuendo anche alla ripresa economica”. “Sono state assegnate risorse ingenti per grandi interventi, ma anche importanti contributi per opere che possono apparire minori, ma che in realtà – conclude l’assessore – sono molto importanti per i nostri Comuni”.

Realizzazione di nuove passerelle ciclopedonali sul cavo Biraghi e sul cavo Lisone in parco Bozzini e Bosco in città nel Comune di Opera: 88.000 euro;

Manutenzione straordinaria e modifica della pista ciclopedonale in via Val Seriana nel Comune di Lainate: 145.000 euro;

Realizzazione pista ciclabile che collega il centro storico e la frazione di Pontenuovo nel Comune di Boffalora Sopra Ticino: 50.000 euro;

Realizzazione pista ciclabile nella rete Bicipolitana nel Comune di Rozzano: 120.000 euro;

Ammodernamento delle piste ciclopedonali di connessione alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, ai fini della messa in sicurezza, del decoro urbano, dell’intermodalità e della mobilità dolce nel Comune di Pieve Emanuele: 65.000 euro.

dvd