(mi-lorenteggio.com) Corsico, 20 aprile 2023 – Il prossimo 30 aprile alle ore ore 17.00, presso l’Auditorium delle Piccole Stelle, in via Dante ), andrà in scena lo spettacolo “L’omino di carta” di e con Ava Loiacono, con piccolo laboratorio finale che si terrà a Corsico il 30 aprile alle 17.00

Lo spettacolo, con piccolo lavoratorio finale, è rivolto alle famiglie ed è a offerta gratuita.

Vittorio Aggio