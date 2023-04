Milano. In piazza Frattini ha aperto il 638° negozio di Tigotà in Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2023 – La crescita del brand Tigotà che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa ha aperto il 45esimo punto vendita tra città e provincia.

Il format è ormai consolidato per un’azienda leader nel settore dei drugstore e che in Lombardia conta 169 negozi.

Lo store di Piazza Frattini è il 683esimo in Italia.

La crescita è costante e negli ultimi tre anni si è consolidata con 10 aperture provinciali.

“Puntiamo su questo territorio e la nuova apertura milanese rappresenta un altro importante tassello del nostro piano di sviluppo– afferma Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà – ringrazio le Istituzioni e tutti i cittadini per l’accoglienza e la vicinanza. Inaugurare una nuova filiale è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività”.

Nello store di Piazza Frattini lavorano dieci persone, di cui sette donne con un’età media di 31 anni.

Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552 di ben 58 diverse nazionalità.

“Continuiamo a crescere anche grazie all’indispensabile e prezioso supporto di tutti i nostri collaboratori e collaboratrici” afferma Gottardo.

Sul sito dell’azienda si possono trovare tutte le posizioni lavorative aperte in Lombardia, attualmente si cercano 34 figure tra consulenti beauty, addetti alla vendita e al rifornimento scaffali.

In un’ottica di sviluppo la società è poi alla continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture sul territorio, si possono proporre i locali inviando una email a proposte.immobili@gottardospa.it.

V. A.