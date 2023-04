Idro. Quattro escursionisti bloccati da grandinata lungo la ferrata Sasse, illesi

(mi-lorenteggio.com) Idro – Bs, 25 aprile 2023 – Intervento del Soccorso alpino bresciano nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile 2023. I tecnici sono stati allertati dalla centrale per quattro escursionisti in difficoltà. Era in corso un forte temporale con grandine e il gruppo era fermo sulla ferrata Sasse, in un punto impervio. Sono partite subito le squadre della V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Sabbia; i soccorritori li hanno raggiunti, tra loro era presente anche un sanitario del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Una volta effettuata la valutazione delle loro condizioni e accertato che erano illesi, i quattro escursionisti sono stati evacuati con il gommone dei Vigili del fuoco. L’intervento è cominciato intorno alle 13:30 e si è concluso in un paio d’ore.

V. A.