Arcore. Tenta di entrare nella villa San Martino di Berlusconi: «È mio papà», 48enne in manette

(Mi-lorenteggio.com) Arcore, 27 aprile 2023 – Nella mattinata di ieri, in viale San Martino, un uomo di 48 anni è entrato alla guida della sua Bmw X2 in uno dei vialetti adiacenti a Villa San Martino, la residenza del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Una volta fermato dai Carabinieri in servizio all’ingresso della villa, li ha aggrediti. «Papà, papà», avrebbe urlato l’uomo, riferendosi a Silvio Berlusconi. Ma, la situazione è degenerata ed è nata una collutazione nel corso della quale è risciuto a far cadere a terra uno dei militari, che ha riportato un trauma ad un ginocchio e quattro giorni di prognosi. Immediato l’arresto per l’uomo, accusato ora di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni del carabiniere.