BUSTO. INDIVIDUATO E INDAGATO UN AUTORE DEL RAID IN TRE FARMACIE DELL’8 MARZO 2022

(mi-Mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 27 aprile 2023 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio, a seguito di indagini, ha individuato e deferito in stato di libertà uno degli autori del raid in tre farmacie avvenuto nella notte dell’8 marzo 2022.

In quella notte, in poco più di due ore tra mezzanotte e le due, tre ignoti malviventi avevano compiuto razzie in altrettante farmacie di Busto Arsizio: dopo averne forzato gli ingressi erano entrati in rapida successione nelle farmacie Santi Apostoli, Mazzucchelli e Agesp rubando dalle casse circa 2500 euro in totale.

Le immagini registrate dalle telecamere e acquisite dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza avevano mostrato le fattezze dei tre ladri, giovanissimi e di apparenti origini nordafricane, mai identificati in città.

Decisiva per l’individuazione di uno dei tre si era però rivelata l’impronta lasciata sulla porta di una delle farmacie e che, esaltata dalla Polizia Scientifica del Commissariato di via Foscolo, risultava appartenere a un marocchino che, nonostante la giovanissima età di 14 anni all’epoca dei fatti, aveva già riportato più di una denuncia per analoghi reati.

Non è stato possibile contestare i tre furti al minorenne straniero, privo di stabile dimora in Italia e controllato in diverse occasioni in varie località italiane, fino a oggi, quando è emerso che lo stesso, con altre generalità, era detenuto nel carcere minorile di Torino per un furto in abitazione.

Il giovanissimo ladro dovrà quindi rispondere anche dei furti commessi a Busto Arsizio.