Trezzano. Una nuova auto per la Polizia locale

(Mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 aprile 2023 – La Polizia locale di Trezzano sul Naviglio può contare su un nuovo mezzo ecologico (ibrido e con dotazioni tecnologiche di ultima generazione), acquistato grazie al finanziamento regionale ottenuto dall’Amministrazione comunale.

“Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di sicurezza stradale – dichiara il vice sindaco Domenico Spendio, assessore alla Polizia locale – è tra gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione che ha investito molto sulle dotazioni tecnologiche (con la nuova e moderna centrale operativa e gli impianti di videosorveglianza), sul personale e anche sui mezzi. Le ultime auto, acquisite tramite il finanziamento regionale, sono veicoli non inquinanti in modo da controllare il territorio senza inquinare con un notevole risparmio per l’ambiente: grazie all’ulteriore finanziamento regionale un nuovo mezzo si aggiunge alla flotta del Comando di via Gioia”.

Redazione