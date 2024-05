RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO: ECCO COME REGISTRARSI PER ACCEDERE IN PIAZZA DEL DUOMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2024 – Si comunica che, su disposizioni di gestione dell’ordine pubblico, l’accesso in Piazza Duomo a Milano, in occasione di Radio Italia Live – Il Concerto mercoledì 15 maggio, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it, cliccando nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguendo le istruzioni.

Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito.

Sul sagrato alto del Duomo verrà allestita un’area dedicata ai portatori di handicap il cui accesso è consentito fino a esaurimento posti senza la necessità di registrarsi o prenotarsi.

Redazione