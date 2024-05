Il 25 e 26 maggio torna ai Giardini Montanelli torna A CORPO LIBERO: l’evento di iO Donna

Per il secondo anno iO Donna trasforma i Giardini Indro Montanelli in una palestra a cielo aperto, con oltre 50 sessioni gratuite di allenamento in 8 diverse discipline a corpo libero e il grande ballo indiano in stile Bollywood

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2024 – Dopo il grande successo dell’edizione del debutto nel 2023, il 25 e 26 maggio torna A CORPO LIBERO:l’evento di iO Donna, il settimanale femminile di Corriere della Sera diretto da Danda Santini,che all’insegna del benessere e del divertimento trasforma i Giardini Indro Montanelli in una palestra a cielo aperto.

“L’attenzione al benessere del corpo e della mente è parte del DNA di iO Donna.” – spiega la direttrice Danda Santini – “Con ‘A corpo libero’ per il secondo anno uniamo cuore, corpo e spirito in un week end all’insegna dello sport, del movimento e del divertimento, con 8 diverse discipline e lo spettacolare ballo stile Bollywood, adatti a tutti e a tutte le età. Un momento da dedicare a noi stessi, ma anche di aggregazione e condivisione nel verde di uno dei più bei parchi milanesi.”

Da sabato 25 maggio e per tutto il week end A corpo libero di iO Donna,con il patrocinio del Comune di Milano, dà appuntamento ai Giardini Indro Montanelli (ingresso da via Palestro, corso Venezia)con un fitto programma di sessioni di allenamento gratuite per cimentarsi insieme ai maestri di VirginActive, partner tecnico della manifestazione,in 8 diverse discipline adatte a ogni fisico e a ogni età: Balance Workout, Band workout, Dance+, Full Body, Yoga, Yoga Family, Pilates, Tai Chi.

Nei pomeriggi di sabato e domenica, inoltre, il grande ballo indiano stile Bollywood, per divertirsi tutti insieme sotto la guida di Chetan Chauhan, maestro allenatore di MeYoTai.

L’intero programma, con informazioni sulle discipline e sui maestri, è disponibile sul sito dell’evento https://acorpolibero.iodonna.it/, dove è anche possibile iscriversi direttamente alle sessioni di interesse.

Nei giorni dell’evento l’iscrizione potrà essere fatta anche in loco nella welcome area di A corpo libero: punto di ritrovo per tutti i partecipanti,per conoscersi, ricevere informazioni e consigli e ritirare il proprio kit di benvenuto firmato iO Donna.

Ricco di idee e consigli anche lo speciale dedicato su iodonna.it, con approfondimenti su: tecniche e benefici delle discipline che saranno praticate nel corso di A corpo libero; il potere della mindfulness; la beauty routine e i prodotti da usare prima e dopo l’attività sportiva, i viaggi benessere e le Spa per rigenerare mente e corpo, le protagoniste del mondo dello sport e molto altro.

Sport, moda e beauty saranno poi al centro anche dello speciale numero dedicato di iO Donna,in edicola e in digital edition sabato 25 maggio con Corriere della Sera.

Notizie e informazioni sull’evento e i suoi protagonisti possono inoltre essere seguitinelle pagine Facebook @iodonnamagazine e Instagram @iodonna_it, con stories e reel live.

Al fianco di iO Donna per la seconda edizione di A corpo libero: Curasept e SUN68 – premium partner; CartiJoint & TendiJoint Line; Guam; LYCIA, Rilastil – partner. VirginActive – partner tecnico. RDS è media partner.

A corpo libero 2024 è sostenuta da una campagna multimediale realizzata da CairoRCS Media pianificata sui mezzi RCS, Radio 101, Radio Italia, Virgin e con affissioni in piazza Gae Aulenti e nelle principali pensiline del centro città, oltre che con newsletter dedicate.

Redazione