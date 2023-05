(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2023 – Il 5 maggio, alle ore 17.00, risuona la musica degli archi in tutto il quartiere di Sarpi. La Fondazione Ronald McDonald presenta infatti l’evento “Aria di RIGENERAzione” – organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Cinese, con il patrocinio del Municipio 8 e con il sostegno di UNIIC, Unione Imprenditori Italia-Cina. Un concerto eseguito da “I Solisti Di Euterpe”, diretti dal maestro Vincenzo Gardani, che per l’occasione suoneranno alcuni brani classici della tradizione europea e cinese, celebrando l’incontro tra queste due culture. L’evento rimanda al più ampio progetto di riqualificazione urbana e sociale che interessa il quartiere Sarpi dove sorgerà, nei prossimi anni, la prima Casa Ronald McDonald di Milano che accoglierà famiglie con bambini in cura presso i due ospedali partner – Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – e che si aggiunge alla seconda struttura milanese di Fondazione, la Family Room all’interno dell’Ospedale Niguarda, inaugurata nel 2020.

Il concerto è parte della Civil Week di Milano, una manifestazione in programma dal 4 al 7 maggio che coinvolge cittadini attivi, organizzazioni del Terzo settore e scuole per far vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il territorio metropolitano. L’iniziativa è organizzata da Corriere della Sera – Buone Notizie, CSV Milano ETS, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona. Il programma prevede una serie di eventi e il coinvolgimento di oltre 60 scuole, di più di 700 organizzatori e di 71 comuni.

Il concerto “Aria di RIGENERAzione” è aperto a tutti i cittadini di Milano e a tutti gli appassionati di musica che desiderano partecipare alla Civil Week.

Il legame tra Fondazione Ronald McDonald e la musica continua il 15 maggio con l’evento benefico “Scintille Barocche”, in programma alle ore 20.00 presso il Teatro alla Scala. Per acquistare i biglietti e assistere allo spettacolo dei Cameristi della Scala con il Coro Ghislieri e la partecipazione del soprano Maria Grazia Schiavo, diretti dal Maestro Giulio Prandi, vai al link di seguito: aragorn.vivaticket.it/it/event/concerto-cameristi-della-scala-e-coro-ghislieri/204154