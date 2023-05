Hines insieme a Legambiente per contribuire alla rigenerazione urbana con progetti di innovazione sociale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2023 – È un accordo innovativo per l’industria immobiliare italiana quello che Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, stringe con Legambiente, la più importante associazione ambientalista italiana. Una collaborazione strategica di lungo termine che permetterà l’attivazione di importanti sinergie tra Hines e Legambiente, con l’obiettivo di rafforzare il loro impegno reciproco nella promozione di progetti di innovazione sociale sul territorio, volti a stimolare la partecipazione della comunità agli interventi di rigenerazione urbana ed educare al senso civico i più giovani.

La prima iniziativa “Rigeneriamo il futuro”, co-progettata da Hines e Legambiente, interesserà gli alunni della scuola primaria che abitano nel Municipio 7, dove Hines è impegnata in qualità di investitore e sviluppatore nel progetto di rigenerazione urbana dell’area Ex Trotto. Un programma didattico incentrato sulla conoscenza, valorizzazione e rigenerazione dell’ambiente urbano circostante, che guiderà circa 250 studenti in un percorso di esplorazione del territorio in cui vivono e nell’attività di co-progettazione di un nuovo spazio pubblico che Hines si impegna a sviluppare nel loro quartiere. I laboratori scolastici avviati nel mese di marzo, curati dagli educatori di “Legambiente Scuola e Formazione”, sono dedicati, non solo a temi chiave come la rigenerazione dello spazio urbano e le progettazioni di recupero, ma anche allo sviluppo di una maggior coscienza civica nei ragazzi e nelle loro famiglie. Il programma di attività si concluderà in occasione della tappa di Milano della campagna “Ecolimpiadi” promossa da Legambiente a livello nazionale che toccherà le città di Napoli, Bari e Roma.

Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy ha commentato: “L’attivazione di sinergie innovative, tra le diverse realtà che operano sui territori dove siamo oggi impegnati con progetti di sviluppo urbano è uno dei pilastri del modello di rigenerazione urbana promosso da Hines. In quest’ottica, l’accordo con Legambiente ci permette di rafforzare la nostra missione di favorire la creazione di comunità più consapevoli, eque ed inclusive, nella convinzione che questo sia un punto di partenza imprescindibile per raggiungere l’obiettivo di una reale rigenerazione del territorio. Una collaborazione strategica di lungo termine che rappresenta un importante riconoscimento dell’attenzione che Hines riserva all’impatto sociale dei suoi interventi di sviluppo urbano, che hanno l’ambizione di creare valore all’interno delle comunità”.

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente ha dichiarato: “La sinergia tra Legambiente e Hines nasce dalla condivisione di valori che tengono insieme la rigenerazione urbana con il coinvolgimento dei cittadini, consapevoli che rappresenti un’opportunità non solo ambientale ma anche per migliorare la qualità della vita e delle comunità. L’obiettivo è mettere al centro le giovani generazioni, offrendo loro percorsi educativi e coinvolgendoli in attività di monitoraggio scientifico e di citizen science, per la conoscenza del proprio municipio. Conoscere per agire e diventare sempre più attente “sentinelle” della tutela dell’ambiente e della biodiversità, ma anche della comunità. Oggi siamo in piena emergenza climatica ed è fondamentale l’azione dei governi con politiche ambiziose e puntuali, ma al tempo stesso è di estrema importanza formare e informare sempre di più i cittadini, a partire proprio dai giovanissimi”.

