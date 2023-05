CASALBUTTANO ED UNITI (CR). GRAVISSIMO INCIDENTE SUL LAVORO, ATTERRATI DUE ELICOTTERI DEL SOCCORSO

(mi-lorenteggio.com) Casalbuttano, 5 maggio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.20, in via Trieste 22, è avvenuto un grave incidente sul lavoro, causato dall’esplosione di una bombola utilizzata per portare in pressione un macchinario per la presso-fusione dell’alluminio, nel quale sono state coinvolti 5 operai.

Rapida la macchina dei soccorsi, da Milano e da Parma sono giunti due elicotteri del soccorso, mentre i Vigili del Fuoco e due ambulanze con un’automedica, hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Un lavoratore di 48 anni, bresciano, è stato trasportato con l’elisoccorso di Milano al Centro ustionati all’ospedale Niguarda di Milano. In condizioni gravi anche un 67enne trasportato in elicottero all’ospedale di Parma insieme ad un 38enne, entrambi in codice giallo. Sono invece ricoverati all’ospedale al Maggiore di Cremona un 39enne e un 38enne di nazionalità indiana.