Ferisce la ex, si barrica in casa con le sue bambine e si toglie la vita: dramma a Inverigo

(mi-lorenteggio.com) Inverigo, 5 maggio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, in via Roma, un uomo di 62 anni ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, dopo una lite degenerata in violenza. Mentre la donna è riuscita a scappare chiamando i soccorsi, l’uomo si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni.

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma. Nel frattempo la donna e le bambine sono state portate in ospedale, la mamma per curare la ferita, le bambine in stato di shock.

V. A.