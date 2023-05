FOOD POLICY. PRIMA GIORNATA DEL FORUM DEL CIBO. PROTAGONISTI I GIOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2023 – Un picnic da guinness che attraverserà la città organizzato per i giovani dai giovani il prossimo 18 giugno e una staffetta virtuale tra Milano e Napoli lanciata dal Ministro Plenipotenziario Stefano Gatti.

Si è aperto con l’annuncio di due grandi iniziative che coinvolgeranno giovani e città a livello nazionale e internazionale, il Forum del cibo “La Food Policy di Milano per il futuro della città”, evento che da oggi e fino al 13 maggio vedrà oltre trenta appuntamenti e più di sessanta soggetti coinvolti per parlare di politiche alimentari sostenibili a Milano.

“Una delle eredità di Expo è certamente la Food Policy cittadina che coinvolge sempre di più tutta la città in un’azione corale, concreta, diffusa e partecipata: una politica pubblica capace di promuovere un sistema alimentare sostenibile al servizio della promozione della salute, capace di superare le disuguaglianze in una logica redistributiva e cooperativa – ha sottolineato la Vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -. A otto anni dalla sottoscrizione del Milan Urban Food Policy Pact molti i risultati raggiunti e ancora nuove sfide, con partner che a livello cittadino, così come nazionale e internazionale, contribuiscono al suo successo. Fondazioni, realtà del Terzo settore, università e scuole, imprese e settore terziario uniti per garantire l’accesso al cibo e all’acqua per tutti e tutte, in modo sostenibile, sano e giusto. Questi giorni di riflessione sono l’occasione per condividere il racconto di questa esperienza e per confrontarci sul futuro della città”.

L’apertura di questa mattina ha visto sul palco il Sindaco Giuseppe Sala e poi la Vicesindaco Anna Scavuzzo, Massimiliano Tarantino, Direttore Generale Fondazione Feltrinelli – che ha ospitato l’evento di apertura -, e Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo, che ha promosso insieme al Comune di Milano il percorso per l’avvio di una Food Policy cittadina e il suo sviluppo.

L’evento ha visto la partecipazione in Fondazione Feltrinelli di decine di giovani, salutati dall’assessora Martina Riva che ha presentato il progetto europeo Food Wave, che vede il Comune di Milano capofila di una rete internazionale di 19 città e 13 Ong, con una community di giovani impegnati a lavorare insieme sulla sostenibilità, il ruolo delle politiche alimentari urbane e sul cambiamento degli stili di vita di noi tutti.

Ed è proprio nell’ambito di questo progetto che il prossimo 18 giugno sarà organizzato un grande picnic aperto alla città che vedrà analoghi eventi in diverse altre città europee. Una giornata divertente per promuovere il dibattito sui temi della lotta allo spreco, della valorizzazione delle tipicità locali e stagionali, del riduzione delle emissioni, delle scelte in campo alimentare più rispettose per il clima e per l’ambiente.

Il pomeriggio è proseguito con il Consiglio comunale, che ha visto la partecipazione di Stefano Gatti, Ministro Plenipotenziario inviato speciale per la Sicurezza alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “Abbiamo un dovere etico oltre che politico nello svolgere un ruolo importante nell’ambito delle politiche del cibo a livello internazionale, essendo un Paese in cui il cibo e la produzione di materie prime affondano le proprie radici in una lunga tradizione – ha sottolineato Gatti durante il dialogo con il Consiglio comunale -. Il lavoro iniziato a Milano con Expo e portato avanti grazie alla Food Policy cittadina e a livello internazionale al Milan Urban Food Policy Pact, è per il Governo italiano prezioso e occasione per sviluppare progetti e azioni ulteriori. È proprio in collaborazione con il Milan Urban Food Policy Pact, infatti, che promuoveremo il prossimo 26-27 maggio a Napoli la Conferenza ‘Le politiche del cibo per le città del mediterraneo’ che vedrà la partecipazione di dodici città del Mediterraneo e otto città italiane che si confronteranno sui temi della Food Policy urbana”.

Domani il Forum del Cibo prosegue con una giornata dedicata agli Hub di quartiere e alle azioni contro lo spreco alimentare. Appuntamento alle 14.30 in via Pantano 9 presso la sede di Assolombarda per l’evento ‘Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare: da progetto pilota a politica di successo’.

Redazione