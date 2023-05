INFANZIA, ASSESSORE LUCCHINI IN VISITA ALL’ASILO MARIUCCIA DI MILANO: QUI ESEMPIO DI TUTELA DELLA MATERNITÀ

Milano, 08 maggio 2023 – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, ha fatto visita oggi alla sede di Villa Ersilia – Fondazione Asilo Mariuccia – a Milano, nella quale si trovano cinque alloggi per l’autonomia mamma-bambino.

Da oltre 120 anni l’Asilo Mariuccia si distingue per la sua capacità di accogliere le sfida della complessità sociale attraverso i suoi pilastri etici e sociali: accoglienza, solidarietà, autonomia, formazione e reinserimento sociale.

“Una straordinaria realtà della quale la nostra Regione è fiera, un luogo nel quale con competenza e dedizione si tutelano la maternità e l’infanzia, un esempio materiale e immateriale di quanto si possa incidere nella prevenzione e nella cura della fragilità e delle marginalità sociali e familiari”.

SOLIDE RADICI – L’Asilo Mariuccia fu fondato da Ersilia Majno Bronzini nel 1902 a seguito della morte della figlia Mariuccia, con lo scopo di recuperare, attraverso la formazione e il lavoro, le adolescenti a rischio di esclusione sociale. Una realtà che ha solide radici storiche e che dimostra di essere capace di innovarsi e crescere per sostenere e accogliere mamme e minori garantendo continuità nell’assistenza anche dopo la loro dismissione dalle loro strutture: Milano, Sesto San Giovanni e Porto Valtravaglia (Va).

AUTONOMIA E REINSERIMENTO – “Oggi ho avuto modo di incontrare una comunità educativa capace di accogliere mamme con bambini in difficoltà e minori adolescenti con importanti fragilità. Ho visto educatori lavorare per il traguardo dell’autonomia, della formazione e dell’integrazione sociale, grazie all’ acquisizione di nuove competenze e capacità per il loro futuro lavorativo”.

OPERARE IN RETE – Infine sottolinea Lucchini “La scelta di sottoscrivere protocolli di collaborazione per la formazione professionale e supporto nell’inserimento lavorativo con altre istituzioni ed enti associativi dimostra il valore dei percorsi della Fondazione capace di cogliere l’importanza di operare in rete con le infrastrutture sociali lombarde”, conclude l’esponente della Giunta regionale.

RAFFORZARE I RAPPORTI – “Fondazione Asilo Mariuccia è orgogliosa di ricevere l’assessore di Regione Lombardia, Elena Lucchini”, ha dichiarato la presidente di FAM, Emanuela Baio che oggi ha accompagnato l’assessore nel corso della visita. “È stata un’ottima occasione per rafforzare i rapporti con Regione Lombardia e far conoscere il prezioso impegno che Asilo Mariuccia svolge a favore di mamme con bambini e di ragazzi fragili. Si tratta di persone che riconquistano la loro dignità e sono dimesse con un lavoro, che nella quasi totalità mantengono”.