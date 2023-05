Basiglio – Alloggi SAP: aperto il bando di assegnazione

Basiglio (10 maggio 2023) – Rimarrà aperto fino alle ore 10 del prossimo 19 giugno il bando che assegnerà gli alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici) disponibili nell’Ambito distrettuale Visconteo per i cittadini che risiedono o che lavorano nei Comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate e Zibido San Giacomo.

Il Comune di Basiglio ha a disposizione un alloggio in via Galileo Galilei.

La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica regionale www.serviziabitativi.servizirl.it; per accedere al modulo di presentazione è necessario che il richiedente abbia registrato nella piattaforma i dati anagrafici propri e dei componenti del suo nucleo familiare.

I cittadini di Basiglio possono richiedere supporto nella compilazione e nell’invio telematico delle domande in Comune, su appuntamento telefonando allo 0290452249 o scrivendo una e-mail all’indirizzo abitare@comune.basiglio.mi.it. Per la pratica, è necessario essere già in possesso dell’attestazione ISEE inferiore a 16mila euro, dello SPID o del PIN e di una marca da bollo da 16 euro: diversamente, l’appuntamento non potrà essere fissato.

Tutte le informazioni sul bando di assegnazione sono disponibili al link

https://www.comune.basiglio.mi.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1217.html.

Per quanto riguarda gli alloggi comunali presenti in via Don Silvio Coira e adibiti a SAS (Servizi Abitativi Sociali), a seguito dell’adozione del Regolamento regionale n. 12 del 29 dicembre 2022 “Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali”, il Comune di Basiglio sta predisponendo l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi a canone sociale.

La pubblicazione del bando avverrà entro l’estate.

