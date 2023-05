Domenica 21 maggio Molino Day e festa del Plis del Basso Olona

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 maggio 2023 – Domenica 21 maggio si potrà vivere una giornata in mezzo alla natura grazie a Molino Day e Festa del Plis del basso Olona, il parco nato a partire dal 2010 grazie alla collaborazione tra i Comuni di Rho, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago. Una festa ricca di iniziative prevista nell’area pic-nic del fontanile Serbelloni di Pregnana Milanese, raggiungibile a piedi o in bicicletta.

Il Molino Day, che vede tra gli organizzatori il Distretto Agricolo Valle Olona, Il Prisma – Amici del Plis, la Famiglia Rhodense, la Polisportiva Pregnanese, Bee Movement, il liceo Rebora di Rho, Circolo Acli di Vanzago, il gruppo I gasinisti di Pregnana e Francesca di “Agrestum”, prenderà il via alle 10 alla presenza dei delegati dei diversi Comuni coinvolti. Per tutto il giorno saranno esposti i lavori degli studenti delle scuole di Vanzago, una mostra fotografica, i manifesti della campagna contro il gioco d’azzardo del Comune di Rho (che proprio il 21 maggio organizza giochi in parchi e piazze della città per contrastare le ludopatie e ha proposto agli organizzatori del Molino Day e al Plis di collaborare su questo importante fronte nell’ambito di questa festa). La Famiglia Rhodense proporrà i giochi di strada mentre Francesca di Agretum darà dimostrazione di una didattica creativa per i bambini.

Alle 10.30 si potrà partecipare a una camminata guidata alla Cascina Rossi, della durata di 90 minuti, mentre alle 14.30 e alle 15 altre camminate avranno come guide le Voci del Plis. Dalle 10.30 alle 12.30 un buon risveglio con patrizia della Polisportiva Pregnanese e Rundellafontana. A mezzogiorno l’Associazione Bee Movement illustrerà un’arnia didattica e anche alle 14.30 si potrà scoprire il mondo delle api. Alle 16.30 ci si potrà industriare a costruire una casetta per api non mellifere e tutto il giorno saranno previsti giochi a tema per bambini e adulti.

Dalle 14.30 alle 15.30 gli studenti del Liceo Rebora illustreranno la loro presentazione interattiva del Parco in lingua inglese: protagonisti i docenti e i ragazzi della 2AC.

Alle 14.30 troveranno spazio gli amanti della pittura con Tito e altri artisti (Acquerelli dal Plis) e Claudio e Carla di DipingeRho (pittura en plein air). Finale in musica dalle 17 con la Banda di Pregnana.

Per tutta la giornata saranno attivi gazebo del D.A.V.O. e del Gruppo di acquisto solidale I gasinisti. Paninoteca Fulvio e Birrificio rhodense garantiranno spuntini e bevande per tutti.

“Una occasione per trascorrere tempo all’aria aperta, riappropriandoci di una fetta di territorio che si può fruire a piedi o in bicicletta – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Ringrazio gli organizzatori che ci permettono di proporre ai cittadini un ricco programma, alla scoperta della natura e dei suoi segreti e di tutte le attività che all’aperto si possono svolgere, dalla ginnastica alla pittura”.

L’area teatro della festa è raggiungibile da Rho percorrendo via Molino Prepositurale: si supera il molino e si prosegue sulla campestre, superato il canale scolmatore si gira a destra sull’asfalto e si è arrivati. Come geolocalizzazione su Google si può indicare “parcheggio Castellazzo Pregnana”.