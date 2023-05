BASKET FEMMINILE. IL SANGA GIOCA LA FINALE PLAYOFF PER LA SERIE A1 ALL’ALLIANZ CLOUD    

Lunedì 22 maggio si terrà la Gara 1 per la promozione nella massima serie; ingresso gratuito. Riva: “Sarà una festa per la città. Siamo orgogliosi”

(mi-lorenteggio.com Milano, 18 maggio 2023 – Si giocherà all’Allianz Cloud Gara 1 della finale playoff del Sanga Basket per la promozione in serie A1. Lunedì 22 maggio, alle ore 21, la squadra femminile di pallacanestro guidata da coach Franz Pinotti, che abitualmente gioca al PalaGiordani di via Cambini, scenderà in campo contro Costa Masnaga, nel palazzetto di piazza Stuparich. Obiettivo: riportare la pallacanestro femminile di Milano nella massima serie da cui manca da 30 anni esatti.

L’ingresso alla gara sarà gratuito, i cancelli si apriranno ai tifosi alle ore 19.30.



“Grazie alle ragazze del Sanga la pallacanestro femminile di Milano ha l’opportunità di fare un salto di qualità e di livello davvero notevoli – ha commentato l’assessora allo Sport Martina Riva -. Siamo fieri dei risultati che le Orange hanno ottenuto fino ad oggi e siamo orgogliosi di poter ospitare questa finale playoff all’Allianz Cloud. La gratuità dell’evento contribuirà a rendere questa partita-evento una festa per la città e un’occasione davvero imperdibile per chiunque ami la pallacanestro e lo sport”.



Nato come progetto di Minibasket dentro la Parrocchia San Gabriele Arcangelo poco più di 25 anni fa, oggi il Sanga rappresenta l’eccellenza del movimento cestistico femminile milanese. Inclusione e impegno sociale sono i motori delle attività dell’Associazione sportiva, da tempo attiva con progetti non solo sportivi, ma anche culturali e scolastici, di formazione, nei quartieri di Loreto-Viale Monza-Via Padova-Quartiere Adriano. È firmato Sanga anche il corso di Baskin – il basket inclusivo che permette la partecipazione a qualsiasi persona, senza distinzione di abilità o sesso – più longevo e vincente della città di Milano. Tutte esperienze che saranno celebrate durante la partita quando, nelle pause del match, le varie anime della società Orange scenderanno in campo per prendersi l’applauso dell’Allianz Cloud.



Franz Pinotti alla vigilia dell’evento ha dichiarato: “La pallacanestro femminile ha bisogno di promozione e visibilità: quale migliore occasione se non quella di calcare il grande palcoscenico dell’Allianz Cloud, un ‘monumento’ alla Storia del basket milanese? Basti pensare che noi stessi vi abbiamo giocato la finalissima per salire dalla B Eccellenza alla serie A2 nel lontano 23 maggio 2009, una grande sfida vinta battendo Torino. La speranza è che l’Imprenditoria milanese si accorga di noi e ci sostenga concretamente ed economicamente. Vorrei svegliarmi una mattina in una Milano che finalmente si fosse accorta, e ne fosse profondamente consapevole, del valore e dell’ottimo lavoro di eccellenza agonistica e sociale che il Sanga Milano svolge in città da oltre 25 anni”.

V.A.