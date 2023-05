Giovani: nasce Generazione Ventotene, associazione under 30 per l’Europa di domani

(mi-lorenteggio.com) Roma, 26 maggio 2023 – Oggi a Roma, presso la sede del Parlamento europeo in Italia, è stata presentata Generazione Ventotene, l’associazione di giovani under 30 nata per promuovere i valori del Manifesto del 1941 scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e impegnarsi nella costruzione dell’Europa del futuro. Ad aprire i lavori è stato il presidente Roman Pastore, che ha presentato gli obiettivi di Generazione Ventotene e i percorsi ritenuti fondamentali dai giovani per imporsi come protagonisti e fautori del dialogo che attende l’Europa sulle sfide del domani. A seguire l’eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, ha posto al centro del suo intervento l’obiettivo di costruire un forza liberal-democratica in Italia e il rafforzamento della sovranità europea. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Pina Picierno (vice presidente del Parlamento Europeo), Brando Benifei (capogruppo Pd al Parlamento europeo), Riccardo Magi (segretario Più Europa), Luigi Marattin (Italia Viva), Nicola Piepoli (presidente Istituto Piepoli), Roberto Sommella (direttore Milano Finanza e presidente Nuova Europa) e Piero Graglia (biografò Altiero Spinelli).

“L’Europa ha bisogno di un’anima. L’obiettivo di Generazione Ventotene è di contribuire a un maggiore protagonismo dell’Europa anche attraverso l’impegno e il coinvolgimento delle giovani generazioni. L’esperienza di Renew Europe ci guida nel nostro percorso di giovani innamorati dell’Europa”, ha affermato Roman Pastore, presidente di Generazione Ventotene.