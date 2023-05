PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI BUSCEMI ALL’INCONTRO “GIACOMO MATTEOTTI”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2023 – La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, parteciperà domani, lunedì 29 maggio, alle ore 18 all’incontro “Giacomo Matteotti”, organizzato in occasione del 99° anniversario del suo ultimo discorso in Parlamento, alla Casa della Memoria, in via Federico Confalonieri 14.

Nel corso della serata sarà presentata “Giacomo (Matteotti)… Io il mio discorso l’ho fatto”, rappresentazione scenica in programma il 30 maggio in Aula consiliare a Palazzo Marino.