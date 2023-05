Trezzano. Regala un albero al tuo Comune

Trezzano sul Naviglio, 31 maggio 2023 – Aumentare il patrimonio arboreo del territorio coinvolgendo la comunità locale: al via la campagna “Regala un albero al tuo Comune” per valorizzare e migliorare il verde urbano e contribuire alla biodiversità, riducendo l’inquinamento atmosferico, attenuando l’effetto “isola di calore”, causato da un paesaggio sempre più urbanizzato, riducendo il deflusso delle acque piovane e proteggendo dai rumori.

Cittadini, associazioni e imprese potranno contribuire attraverso quattro iniziative: donazione di singoli alberi, raccolta fondi, adozione di alberi già presenti nelle aree verdi comunali, donazione con piantumazione di alberi.

“Quante volte – dichiara Cristina De Filippi, assessora alle Politiche ambientali – ci domandiamo cosa possiamo fare per contribuire all’ambiente? I nostri comportamenti e le nostre abitudini contano, hanno un grande valore, dalla riduzione dei rifiuti alla corretta raccolta differenziata, dall’utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità sostenibile. A Trezzano ora ognuno di noi, singoli o in gruppo, potrà anche contribuire ad aumentare il verde cittadino, con piccole somme per la raccolta fondi, o donando alberi e adottando piante già presenti del territorio, o, ancora, come già fatto in passato da alcune aziende, piantumando delle aree”.ll