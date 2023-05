Rovera torna nel GT World Challenge sulla Ferrari 296 GT3 a Le Castellet

(Mi-lorenteggio.com) Varese, 31 maggio 2023. Per Alessio Rovera è tempo di riprendere la via del GT World Challenge Europe al volante della Ferrari 296 GT3. La nuova “rossa” del Cavallino tornerà a ruggire il 2-3 giugno alla 1000 Chilometri di Le Castellet, dove il 27enne pilota ufficiale della Ferrari si ripresenterà al via al volante della numero 51 in equipaggio con i compagni di marca Nicklas Nielsen e Robert Shwartzman. Sotto le insegne del team AF Corse – Francorchamps Motors, nella Endurance Cup del GT World Challenge Europe i tre sono stati già protagonisti della prova inaugurale disputata a Monza in aprile, quando lo stesso Rovera ha contribuito in maniera consistente alla rimonta che alla bandiera a scacchi ha permesso alla squadra di risalire fino all’ottavo posto finale, con tanto di primi punti stagionali utili per la classifica. Sull’Autodromo Nazionale la sfida prevedeva la distanza di 3 ore, sul circuito francese, invece, il prossimo fine settimana il secondo round 2023 si correrà con il format di gara raddoppiato a 6 ore, con in più la particolarità di dover affrontare giorno, tramonto e notte, visto che la 1000 Chilometri del Paul Ricard è in programma sabato da pomeriggio a mezzanotte.

L’evento si presenta con ben 57 vetture GT3 attese al via e venerdì inaugura il weekend in pista con due sessioni da un’ora e mezza alle 14.30 (libere) e alle 19.40 (pre-qualifiche). Sabato 3 giugno la giornata clou con qualifiche alle 11.05 e la gara serale che prende il via alle 18.00 con diretta televisiva integrale su Sky Sport 252 (dalle 21.00 anche su Sky Sport Arena) e live streaming sul sito ufficiale del GT World Challenge.

Nel calendario della serie promossa dalla SRO seguirà la 24 Ore di Spa, per la quale il pilota varesino ha testato sempre insieme a Nielsen e Shwartzman la settimana scorsa nel Prologo dedicato, mentre a Le Castellet provò la 296 GT3 in occasione dei test pre-stagionali disputati a marzo.

Rovera dichiara in vista della trasferta al Paul Ricard: “Veniamo dai test a Spa e sono soddisfatto del lavoro svolto, mentre a Le Castellet abbiamo girato quasi tre mesi fa e quindi lo sviluppo della 296 GT3 non era ancora arrivato al livello di oggi. Per questo è molto difficile azzardare previsioni su come realmente potremo comportarci, lo scopriremo direttamente venerdì nelle prime prove. In ogni caso, pur non trattandosi di una delle mie piste preferite, la nostra macchina dovrebbe adattarsi bene alle caratteristiche del tracciato francese e credo saremo più competitivi rispetto al primo round. Il livello è sempre elevato nel GT World Challenge, le variabili sono molte, ci presenteremo determinati a far bene a fronte di una concorrenza davvero numerosa”.

GT World Challenge Endurance Cup: 23 aprile 3 Ore di Monza; 4 giugno 1000 km di Le Castellet; 1-2 luglio 24 Ore di Spa; 30 luglio 3 Ore del Nurburgring; 1° ottobre 3 Ore di Barcellona.

FIA World Endurance Championship: 17 marzo 1000 Miglia di Sebring; 16 aprile 6 Ore di Portimao; 29 aprile 6 Ore di Spa; 10-11 giugno 24 Ore di Le Mans; 9 luglio 6 Ore di Monza; 10 settembre 6 Ore del Fuji; 4 novembre 8 Ore del Bahrain.