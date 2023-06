Recruiting day Abbiate Lavoro: persone, esperti di servizi al lavoro e imprese si incontrano il 6 giugno ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 29 maggio 2023 – Persone in cerca di occupazione, esperti di servizi al lavoro e imprese si danno appuntamento martedì 6 giugno, dalle 9.30 alle 17.00 al Recruiting day Abbiate Lavoro, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana in stretta collaborazione con il Comune di Abbiategrasso, la rete delle agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio.

Durante l’evento, che si tiene nella sede dell’ex convento dell’Annunciata in via

Pontida 22, le persone in cerca di una nuova occupazione o di opportunità per

riqualificare il proprio profilo professionale, potranno incontrare gli esperti di

orientamento e formazione, il team del servizio Incontro Domanda/Offerta e dei servizi

all’impiego. Gli operatori saranno a disposizione delle persone per colloqui conoscitivi,

consigli sulla stesura di un CV efficace, presentazione dei corsi di formazione e delle

opportunità offerte dall’inserimento nel programma GOL (Garanzia Occupabilità

Lavoratori). Spazio anche alle informazioni sugli strumenti della legge 68/99 e sulle

novità del Reddito di Cittadinanza.

Durante l’evento le persone potranno incontrare i recruiters e candidarsi alle offerte di

lavoro aperte sul territorio, mentre le aziende potranno conoscere la gamma di servizi a

loro disposizione.

“Il 6 giugno – dichiara Cesare Nai, Sindaco di Abbiategrasso – ospiteremo un

importante momento di conoscenza e confronto con chi si occupa di sostenere la ricerca

di lavoro sul nostro territorio: Centro per l’impiego e agenzie interinali rappresentano i

più importanti snodi di interconnessione tra domanda e offerta di lavoro. Conoscerli e

farsi conoscere, aiuta a ridurre i tempi di ricerca di lavoro, sia per chi è senza

occupazione sia per le imprese che, grazie ad una pronta disponibilità di persone che

abbiano il giusto profilo, assumono più rapidamente. Sapersi orientare nel mondo del

lavoro è anche un aiuto per i tanti che hanno bisogno di un parere e di un consiglio da

parte di professionisti qualificati che conoscono il mondo del lavoro e la sua continua

evoluzione”.

“In questa occasione presentiamo sul territorio i nostri servizi al lavoro,

all’orientamento e alla formazione professionale come un’unica realtà pubblica a

servizio dell’intero territorio metropolitano – dichiara Tommaso Di Rino, Direttore

generale di Afol Metropolitana -. Lo facciamo grazie alla collaborazione e al continuo

dialogo con il territorio e la sua amministrazione comunale. Il nostro obiettivo è migliorare sempre di più l’efficacia e la flessibilità dei nostri servizi per le persone in cerca di occupazione e per le imprese in un momento in cui i cambiamenti del mercato del lavoro sono rapidi”.

“E’ sempre importante informare cittadine e cittadini sulle opportunità e sui servizi

offerti dai nostri Centri per l’impiego, sfruttando tutti i canali disponibili- afferma Diana

De Marchi, Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città

metropolitana di Milano – In particolare sostengo con favore le iniziative diffuse nel

vasto territorio metropolitano, proprio per raggiungere tutti i possibili destinatari/e i

nostri innumerevoli servizi, che spaziano dalla formazione alle offerte di lavoro. Un

momento di confronto e incontro tra domanda e offerta del territorio sul territorio: un

connubio perfetto, anche per intercettare nuove esigenze e poter modulare ancora

meglio il servizio offerto”.



L’obiettivo dell’iniziativa è quella di far incontrare le persone con le numerose realtà del

mondo del lavoro e della formazione presenti sul territorio dell’abbiatense e far

conoscere le opportunità offerte dai servizi del Centro per l’Impiego.

Gli interessati che desiderano partecipare all’evento devono inviare il proprio

curriculum vitae alla mail promozione@afolmet.it o in alternativa presentarsi

all’evento con una copia cartacea del cv.

Saranno presenti alla giornata i delegati di Città Metropolitana di Milano, i

rappresentanti dell’amministrazione comunale del Comune di Abbiategrasso, la rete dei

soggetti della formazione e dell’inserimento lavorativo del programma GOL.

Le Agenzie per il Lavoro e gli Enti di Formazione del territorio presenti ad Abbiate

Lavoro sono: Afol Metropolitana, MAW Man at work SpA, Randstad Italia SpA, Adecco

SpA, Fondazione Clerici, CFP Leonardo da Vinci, Gi Group Spa, ASSP Azienda Speciale

Servizi alla Persona.