RHO – SERATA FINALE RASSEGNA DEI POETI DIALETTALI MILANESI

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 giugno 2023 – L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM), con il patrocinio del Comune di Rho, ha il piacere di presentare la quarta serata della rassegna “ALLA RADICE DELLE PAROLE – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE”. L’evento è in programma venerdì 16 Giugno 2023 dalle ore 19:00, presso la suggestiva “CORTE di CASTELLAZZO – VILLA SCHEIBLER” in Viale Felice Scheibler 1 a Rho (MI). Ospite della serata: DANIELE GAGGIANESI. Daniele Gaggianesi (1983) è un attore e poeta contemporaneo. Nato e cresciuto a Corsico (MI), parallelamente all’attività teatrale porta avanti un percorso di ricerca poetica, cominciato con la reinvenzione del dialetto milanese. Gaggianesi canta e recita le sue poesie, accompagnato da una chitarra. Gaggianesi scrive nel dialetto milanese del “ventunesimo secolo” e racconta storie di tutti i giorni che si sviluppano davanti ai suoi occhi, o provenienti direttamente dalla cronaca. Dopo aver ricevuto il premio «Tirinnanzi» per la sua raccolta “Quand finìssen i semafor” (Arcipelago Itaca edizioni) si è aggiudicato, nel 2018, il premio Giovanni Testori con un giallo atipico in versi.

Presenterà la serata la giornalista LUISA COZZI, con l’introduzione di ALBERTO AGUZZI dell’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM). Al termine dell’incontro una piacevole chiusura conviviale a base di risotto giallo, vino, pane e salame, degna della migliore tradizione milanese e lombarda (LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SERATA E’ DI 15 €) , accompagnati dai CANTI POPOLARI con “NADINE & MARCUS”, che si erano già esibiti in una precedente serata della Rassegna. E’ obbligatoria la prenotazione ai numeri: 348 7236249 e/o 346 9552895. Prima dell’incontro poetico sarà possibile partecipare a visite guidate alla scoperta dei mestieri all’interno della Corte.

Redazione