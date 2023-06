DELEBIO (SO): INCIDENTE PER UN TAGLIALEGNA COLPITO DA UN SASSO

(Mi-lorenteggio.com) DELEBIO (SO), 5 giugno 2023 – È cominciato intorno alle 11:00 di stamattina ed è finito alle 17:00 di oggi pomeriggio, con il rientro delle squadre, un intervento di soccorso che ha riguardato un uomo di 59 anni, infortunato nella zona della Val Lesina, territorio del comune di Delebio, in Bassa Valtellina. L’uomo stava svolgendo dei lavori nel bosco quando è stato colpito da un sasso, che gli ha procurato dei traumi. Immediato l’allarme; la centrale ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Morbegno della VII Delegazione, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le squadre sono partite subito, poi salite a piedi per oltre un’ora e lo hanno raggiunto. L’uomo è stato valutato sotto il profilo sanitario, recuperato e trasportato per un tratto con la barella portantina. Infine è stato portato in ospedale.