TORNA CHAPEAU A ROSETUM, una iniziativa teatrale e solidale, mai esistita a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2023 – Dal 7 giugno, tutti i mercoledì alle ore 17 e alle 21 e il giovedì alle ore 17, a Rosetum, Centro Culturale Artistico Francescano, di via Pisanello 1 a Milano, ci saranno spettacoli di clownerie, burattini, musica e molto altro.

Spettacoli per bambini e famiglie ma anche tanta musica serale per gli appassionati del jazz. L’intero ricavato, a cappello, è destinato agli artisti, alla loro resilienza e passione per il lavoro più bello del mondo.

“Chapeau nasce durante il periodo del Covid – precisa Padre Marco Finco, direttore di Rosetum – Il settore artistico è stato uno dei comparti lavorativi colpiti duramente a causa delle restrizioni, da qui l’idea di fare degli spettacoli, rigorosamente all’aperto, ripristinando l’antica formula del ‘giro a cappello’ alla fine dell’esibizione, quindi l’intero ricavato rimane all’artista. Chapeau, qui a Rosetum, diventa un motivo in più per vivere e incontrare la cultura ora è giunto al suo quarto appuntamento e senza più le restrizioni abbiamo allargato la programmazione con numerosi appuntamenti per bambini, famiglie e tanta musica serale”.

Tutti i mercoledì di giugno alle ore 17.00, Pietro Grava racconta a i bambini, dai 3 ai 5 anni, le storie di Giacomino sulla Nave, e alla sera alle 21 è l’ora di Chapeau in musica, mentre il giovedì alle ore 17 gli spettacoli sono per le famiglie.

Il 7 giugno alle ore 21 andrà in scena IN PE’, le più belle canzoni di Enzo Iannacci, con Carlo Pastori, Walter Muto, Alessandro Galassi ed Ermes Angelon.

Da non perdere l’appuntamento con la musica Jazz del 14 giugno con Mikael Godée & MalvaKvartetten, lo spazio per l’improvvisazione è una chiave importante di questa collaborazione. Il genere è vicino alla musica da camera/classica.

Il 21 giugno è l’ora della musica di Progressione armonica e dell’Ensemble Rosetum Nuova Cameristica con le musiche di Mozart, Bottesini, Piazzolla il 28 giugno si chiude con Piacere di Conoscervi, il Gran Galà degli incontri musicali, in collaborazione con Fondazione La Società dei Concerti

Il giovedì alle ore 17 saliranno sul palco di Chapeau:

LA NUOVA LUNA (8 giugno) Spettacolo di burattini per bambini dai 4 anni e per adulti di ogni età. Liberamente ispirato a MANY MOONS di James Thurber. Ideazione di Paolo Sette e Marco Lucci.

Drammaturgia di Marco Lucci. Musiche originali di Pietro Rodeghiero. Burattini e scene di Paolo Sette. Si tratta di una storia sul diventare grandi, che è una questione di dialogo e di rapporti con ciò che ci circonda, di ascolto e di superamento delle paure.

LA MOLTO HORIBILE ISTORIA DEL UOMO SENZA TESTA (15 giugno), di e con Damiano Giambelli. Nonostante il titolo un po’ sinistro, è uno spettacolo divertente e vivace, con un tocco di umorismo nero di gusto moderno supportato da situazioni e meccanismi della comicità tipici dei burattini tradizionali.

GUGU – IL CLOWNVERNICOLO (22 giugno), di e con Daniele Romano. Cosa succederebbe se un uomo primitivo si trovasse catapultato nel mondo di oggi? Quale sarebbe la sua relazione con le persone e gli oggetti del nostro tempo? Uno spettacolo di circo, teatro e musica per tutte le età.

I GRANDI VIAGGI DI PASSPARTOUT E GIRAMONDO (29 giugno), con Patrizia Battaglia e Gianni Parodi. Due strani personaggi sempre in viaggio, Passpartout e Pattygiramondo arrivano con le loro valige. Raccontano dei pezzetti di mondo che portano sempre con sé, li portano dentro gli occhi e un po’ nel cuore.

Si consiglia la prenotazione a: info@rosetum.it

Ingresso a CHAPEAU!